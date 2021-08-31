В Татарстане утвердили Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления РТ. Она предназначена для реализации в 2022-2024 годах.

Стратегия направлена на сохранение и укрепление Татарстаном лидерских позиций в стране, повышение уровня жизни татарстанцев, инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности республики, качества государственного управления т.д.

Задачами стратегии указаны развитие безопасной информационной инфраструктуры для отраслей экономики и социальной сферы, увеличение цифрового бизнеса в общей доле экономики Татарстана, использование цифровых технологий для трансформации основных отраслей экономики, социальной и городской сферы и т.п.

Финансировать реализацию Стратегии планируют из федерального и республиканского бюджета, а также из внебюджетных источников, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Исполнителем указана Минцифры Татарстана.

Напомним, Татарстан попал в лидеры рейтинга Минцифры с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости». Регионы страны разделили на три группы: с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости» (50% и выше), со средним (от 25% до 50%) и низким (меньше 25%).



Лидерами помимо Татарстана названы Белгородская и Липецкая области, Москва, Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.



Татьяна Демина