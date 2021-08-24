В Татарстане за год 70 государственных и муниципальных услуг перевели в электронный формат

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год 70 государственных и муниципальных услуг запустили в электронном формате. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Годовой социально-экономический эффект от пользования порталом госуслуг в Татарстане оценивается примерно в 16 млрд рублей в год. За прошлый год он увеличился на 8,8%, сообщается на сайте Минцифры РТ.

По данным ведомства, на сегодняшний день каждый пятый житель республики активно пользуется порталом госуслуг или мобильным приложением. Каждую минуту на портале госуслуг РТ оказывается до 448 услуг.

Фото: realnoevremya.ru

В планах Минцифры Татарстана научить жителей республики правильному пользованию новыми государственными и муниципальными услугами в электронном виде. В прошлом году этому обучились 23 тыс. татарстанцев.

Напомним, Татарстан попал в лидеры рейтинга Минцифры с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости». В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» попали 62 субъекта, еще 14 оказались в категории низкого цифрового развития.



Татьяна Демина