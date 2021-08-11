Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам привить 60% населения от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что прививочная кампания от гриппа должна начаться в республике в сентябре. Пока конкретную дату не определили.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся после 8 августа.

5 августа Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало новую вакцину от гриппа «Флю-М Тетра». Этот препарат формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ. Новую вакцину планируется поставлять в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью. В следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей в возрасте от 6 до 17 лет и пожилых людей (старше 60).



Татьяна Леухина