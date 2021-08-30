Виртуальная экскурсия по новому центру уличной культуры в России

Экстрим-парк «Урам», расположенный на Кремлевской набережной в Казани — это самый большой экстрим-парк в Европе. Его отличие не только в масштабе, но и в возможности заниматься круглый год за счет крытой части парка, которая откроется в 2021 году. Уникален парк по набору площадок и по качеству спортивной инфраструктуры.

Уличная часть парка открылась летом 2020-го и сразу стала одним из самых популярных общественных городских пространств. Здесь же спортсмены готовились к соревнованиям мирового масштаба, в том числе к Олимпиаде в Токио.

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На двух этажах закрытой части площадью 7 900 кв. м расположены экстрим-зоны (эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом) и культурные пространства, открытые для всех желающих (центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами). Вход будет платным только в спортивные зоны.



Фасад «Урама» — двухуровневый монолитный объем. Верхний уровень — из нержавеющего профлиста. Он отражает окружение и внешнее освещение. К тому же, он выполнен из утилитарных строительных материалов. Нижний уровень — из стекла, он проницаемый и светопропускной. Так, архитекторам удалось добиться эффекта парящего здания. Контурная подсветка фасада только усиливает этот эффект.

«В проектировании и строительстве экстрим-парка УРАМ принимали участие более ста спортсменов-строителей со всей России — из городов от Читы до Санкт-Петербурга», подчеркивает Мария Зельтен

Процесс создания парка тоже уникален: «В проектировании и строительстве экстрим-парка УРАМ принимали участие более ста спортсменов-строителей со всей России — из городов от Читы до Санкт-Петербурга», подчеркивает директор архитектурно-строительной компании Legato Sports Architecture Мария Зельтен. По ее словам, команда Legato объединила призеров российских и мировых соревнований, которые строили и дорабатывали площадки экстрим-парка, чтобы добиться идеального результата: «Для Legato важно создать новую профессию билдеров и формировать культуру, которой в России еще не было».

«Крытая часть экстрим-парка УРАМ станет полноценным круглогодичным молодежным центром и новой арт-резиденцией», отметил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Так, пространство позиционируется не только как спортивная инфраструктура, но и как центр уличной культуры, молодежное пространство для активного досуга.



С сегодняшнего дня в крытой части будут проходить тестовые занятия — заезды будут проводить без зрителей.

Для BMX-фристайла основное пространство деревянного эйр-парка — это тренировочная зона, в которой смогут кататься райдеры любого уровня

Что еще есть в «Ураме»?

В парке есть классический бетонный боул (глубокая чаша для катания). Он предназначен для соревнований и спроектирован по канонам скейтбординга. Кататься можно на любом спортивном оборудовании.

В экстрим-парке есть большая детская зона, для безопасности отделенная стеной от основной части эйр-парка. Секция достаточно длинная, чтобы разогнаться, при этом необходимые фигуры собраны так, чтобы катание было максимально безопасным. Кстати, в центре уличной культуры для начинающих райдеров в будущем будет создан скейт-дом — небольшой деревянный скейт-парк с крышей. Это двухчастная широкая рампа с переездами и простыми фигурами. Идеальное место, чтобы начать кататься детям.



В крытом комплексе есть стрит-плаза — имитирующее улицу пространство с гранями и перилами

Помимо боула, в крытом комплексе есть стрит-плаза — имитирующее улицу пространство с гранями и перилами. Она подойдет для любителей линейного катания.

Для BMX-фристайла основное пространство деревянного эйр-парка — это тренировочная зона, в которой смогут кататься райдеры любого уровня. В ней есть высокие фанбоксы с резиновыми и поролоновыми приземлениями, а еще рампы, с которых можно разгоняться и делать трюки в воздухе. Благодаря поролоновой яме спортсмены могут безопасно приземляться при отработке воздушных трюков.



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Маргарита Головатенко