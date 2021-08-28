В ВОЗ заявили, что не считают тревожной ситуацию с опасностью новых штаммов COVID-19 для детей

Фото: Максим Платонов (архив)

ВОЗ не считает тревожной ситуацию с опасностью новых штаммов коронавируса для детей. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас больше детей болеют COVID-19, чем в предыдущие периоды. Но это не означает, что теперь коронавирус начал поражать именно несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Он просто распространяется на неиммунизированных, — приводит RT слова специалиста.

«Реальное время» побывало в «красной зоне» инфекционного госпиталя ДРКБ Татарстана. Врачи рассказали, как дети болеют коронавирусом и как они реабилитируются после перенесенного заболевания.

Татьяна Леухина