«Мы выследим вас и заставим поплатиться»: Байден сделал заявление в ответ на теракт в Кабуле

Президент США Джо Байден заявил, что США ответят на теракт в аэропорту Кабула, ответственность за который взяла группировка «Исламское государство в Хорасане» (запрещена в РФ).

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», — заявил президент США.

По словам Байдена, военные уже разрабатывают оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству террористов.

Вчерашним вечером у северного входа в аэропорт Кабула прогремели взрывы — их устроили террористы-смертники. На месте происшествия началась стрельба. Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»* (запрещено в РФ), сообщило AFP News Agency со ссылкой на заявление группировки. «Талибан»** (запрещено в РФ) после взрывов заявил, что «решительно осуждает взрывы» у аэропорта Кабула.



Ольга Плешкова