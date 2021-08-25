В Татарстане в пруду нашли тело мужчины, пропавшего несколько дней назад
В безымянном пруду в селе Лашманка Черемшанского района РТ нашли тело мужчины 1961 года рождения, пропавшего несколько дней назад. В водоеме, в котором он погиб, купаться не разрешено, установлен запрещающий аншлаг.
Сообщение о пропаже татарстанца поступило в 23.15 23 августа. За день до этого, 22 августа, он ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
Во вторник, 24 августа, на берегу пруда возле магазина нашлись личные вещи пропавшего. Жители села провели поиски мужчины вдоль берега, но они оказались безрезультатными.
25 августа сотрудники МВД запросили помощь у спасателей ЗПСО №7 для проведения поисковых работ в пруду. В 15.26 с глубины 3,5 м в 25 метрах от берега из водоема извлекли тело погибшего.
Его передали сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.
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