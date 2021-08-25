В Татарстане в пруду нашли тело мужчины, пропавшего несколько дней назад

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В безымянном пруду в селе Лашманка Черемшанского района РТ нашли тело мужчины 1961 года рождения, пропавшего несколько дней назад. В водоеме, в котором он погиб, купаться не разрешено, установлен запрещающий аншлаг.

Сообщение о пропаже татарстанца поступило в 23.15 23 августа. За день до этого, 22 августа, он ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Во вторник, 24 августа, на берегу пруда возле магазина нашлись личные вещи пропавшего. Жители села провели поиски мужчины вдоль берега, но они оказались безрезультатными.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

25 августа сотрудники МВД запросили помощь у спасателей ЗПСО №7 для проведения поисковых работ в пруду. В 15.26 с глубины 3,5 м в 25 метрах от берега из водоема извлекли тело погибшего.

Его передали сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.

Татьяна Демина