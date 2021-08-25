Минобрнауки: российские вузы готовы организовать дистанционное обучение для афганских студентов

Российские вузы готовы организовать дистанционное обучение для студентов из Афганистана, если у них не будет возможности прибыть в Россию для обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В России учатся более 1 400 студентов из этой страны, передает ТАСС.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организует эвакуацию больше 500 россиян. Эвакуация будет проводиться авиационной группировкой из четырех самолетов военно-транспортной авиации.



15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В понедельник в аэропорту Кабула коммерческие рейсы были приостановлены. СМИ и соцсети сообщили о давке в авиагавани. Некоторые пытались зацепиться за шасси самолетов. Вчера талибы* объявили о запрете на эвакуацию из Кабула после 31 августа.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

