В Набережных Челнах выросло количество школ с двухсменным режимом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в этом году в 24 школах ученики будут учиться в две смены. В прошлом году двухсменный режим действовал в 22 образовательных организациях.

Ожидается, что в этом году численность детей, которые придут в школы автограда, превысит 67 тысяч. В новом учебном году за парты сядут более 8,5 тыс. первоклассников, сообщил начальник управления образования Челнов Рустем Хузин.

К 1 сентября в городе построили три детских сада и две гимназии. Помимо этого проведен капитальный ремонт четырех школ, двух дошкольных образовательных учреждений, десяти пищеблоков, 14 ясельных групп. Также установлены новые спортивные площадки, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в автограде перед новым учебным годом сменились сразу три директора школ. Новое руководство назначено в образовательных учреждениях №51, 43 и 52.



Татьяна Демина