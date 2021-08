Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет.

О смерти музыканта сообщил его представитель в Лондоне Бернард Доэрти, пишет агентство Press Association.

#Breaking The Rolling Stones drummer Charlie Watts has died at the age of 80, his London publicist Bernard Doherty said in a statement to the PA news agency pic.twitter.com/hGlC4qkIWL