За неделю в общественном транспорте Казани выявили свыше 3 тысяч пассажиров без масок

В Казани за неделю в общественном транспорте выявили 3 332 пассажира без масок. Об этом сообщает комитет по транспорту города в Instagram.

С 16 по 20 августа проверки прошли в 1984 единицах общественного транспорта на 58 контрольных точках. Рейды по выявлению пассажиров без средств индивидуальной защиты продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За август в столице Татарстана выявили более 8 800 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Всего летом в общественном транспорте Казани выявили 27 240 пассажиров без масок. Проверки проходили на 600 контрольных точках. С начала лета проверили 23 080 единиц общественного транспорта.

