40% россиян тратят на продукты от 10 до 25 тысяч ежемесячно

Больше половины россиян каждый месяц тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом говорит исследование «Работа.ру».

В опросе приняли участие 5 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России. По результатам исследования большинство (59%) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренда жилья или ипотеки — ред.) от 10 000 — 20 000 рублей в месяц. Еще 28% ответили, что платят за квартиру меньше 10 000 рублей.

От 20 000 до 30 000 рублей расходуют 7% участников исследования. От 30 000 до 50 000 за квартиру уходит у 4% людей. 1% опрошенных ответили, что тратят на квартиру от 50 000 до 75 000 рублей или более.

40% респондентов рассказали, что на продукты они тратят от 10 до 25 тысяч рублей в месяц. От 5 до 10 тысяч расходуют 29%, от 3 до 5 тысяч — 10%. Только у 4% получается тратить на продукты до 3 тысяч рублей. 14% оценили свои траты на сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3% — от 50 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

Экономят люди чаще всего (71%) на походах в ресторан или кафе. 69% ответили, что стараются меньше расходовать денег на развлечения.



Ольга Плешкова