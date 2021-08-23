В Казани появятся «Речные ворота»

В Казани появятся «Речные ворота» — артобъект установят на новой набережной, которая протянется от здания Национальной библиотеки до моста «Миллениум». Всего будет размещено 5 таких инсталляций, они расположатся на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки.

Инсталляции представляют собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой.

— Аудиоинсталяция будет создана совместно с фондом современного искусства «Живой город» и Национальной библиотекой республики. Кроме того, откроются 4 новых прохода с улицы Подлужная, связывающие город и реку. Автором работ по благоустройству выступает архитектурное бюро «Оркестра-дизайн, — рассказал руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что благоустройство двух новых набережных — это часть стратегии развития прибрежных территорий Казанки.

— Эта работа у нас займет годы. У нас с коллегами из правительства есть четкий план, и мы собираемся системно эту работу вести», — заметил он.

Градоначальник рассказал, что проектируются следующие участки набережной Казанки, которые станут частью первого национального городского парка. Этот масштабный проект он сравнил со строительством Большого казанского кольца и Вознесенского тракта. Проект должен вывести экологию города, качество городской среды и качество жизни казанцев на новый уровень.