Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах ищут сбежавшего из психоневрологического диспансера пациента

12:06, 22.08.2021
В Челнах ищут сбежавшего из психоневрологического диспансера пациента
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах третий день ищут сбежавшего пациента психоневрологического диспансера. По данным «Челнинских известий», в полиции он состоит на учете как социально опасный.

Сообщается, что мужчина судим за воровство и избиение супруги. Однако из-за диагноза его отправляли на принудительное лечение.

Вчера из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали семь пациентов. Всего там находятся 59 задержанных. В результате происшествия пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказали помощь. Троих из них задержали.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также