В Челнах ищут сбежавшего из психоневрологического диспансера пациента

В Набережных Челнах третий день ищут сбежавшего пациента психоневрологического диспансера. По данным «Челнинских известий», в полиции он состоит на учете как социально опасный.

Сообщается, что мужчина судим за воровство и избиение супруги. Однако из-за диагноза его отправляли на принудительное лечение.

Вчера из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали семь пациентов. Всего там находятся 59 задержанных. В результате происшествия пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказали помощь. Троих из них задержали.



Ольга Плешкова