В России выявили 20 564 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 20 564 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 414 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 747 087 человек, а выздоровевших — до 6 019 466
За сутки болезнь унесла жизни 762 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 176 044 человека.
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