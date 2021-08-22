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В России выявили 20 564 новых случаев коронавируса

11:19, 22.08.2021
В России выявили 20 564 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 20 564 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 414 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 747 087 человек, а выздоровевших — до 6 019 466

За сутки болезнь унесла жизни 762 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 176 044 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество
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