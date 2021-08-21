Анджелина Джоли завела аккаунт в «Инстаграме»

Актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в «Инстаграме». В первом же посте она объяснила, что таким образом хочет поддержать жителей Афганистана.

Джоли является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в «Инстаграм», чтобы поделиться их историями, а также голосами людей по всему миру, которые борются за свои основные права», — пишет Джоли.



Она опубликовала письмо девушки-подростка, в котором та рассказывает, как изменилась жизнь в стране после прихода к власти талибов*. Девочка в письме пишет, что ей страшно и она опасается, что женщинам будет запрещено учиться и работать. «Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю», — написала девочка.

Сейчас у Джоли 4,8 млн подписчиков.

Напомним, талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Сейчас он находится в ОАЭ. Однако Гани пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.



Западные страны после смены власти начали оперативно эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. Страну покидают и многие ее жители. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Ольга Плешкова