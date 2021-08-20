Артем Соловейчик: «Не каждый учитель может воспитать свободного ребенка»

Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

20 августа Казань посетил Артем Соловейчик. Он продолжает традиции своего знаменитого отца Симона Соловейчика, выступает федеральным экспертом в сфере образования.



Его визит в Казань организовала партия «Новые люди» в рамках автотура по стране. По пути от Москвы до Владивостока теоретик педагогики сделает более 80 остановок в больших и малых городах, где вместе с представителями родительской общественности, активистами партии и педагогами постарается найти решение острых проблем.

Встреча в Казани прошла в формате общегородского родительского собрания.

Артем Симонович пояснил, что его связывает с политической платформой. Он назвал «Новых людей» партией образования и подчеркнул, что для них важен каждый человек в своей индивидуальности. Поэтому «Новые люди» не стремятся подгонять всех под единый стандарт. А наоборот — всячески противодействуют любому шаблонному подходу.

Артем Соловейчик отметил, что перед образованием сегодняшнего дня стоят новые вызовы. Если в начале прошлого века это была борьба с безграмотностью, то сейчас — борьба за свободного и самостоятельного человека.

— Воспитывать самостоятельного ребенка — на это нужна смелость: родителей, учителей, — говорит эксперт. — Гораздо проще все запрещать и контролировать. К большой нашей беде, даже сами учителя сегодня несвободны. Чтобы выжить, каждый из них вынужден работать как минимум на полторы ставки. Где при такой нагрузке найти время на подготовку и собственное развитие в педагогическом ремесле? Мы настаиваем на минимальной заработной плате за одну ставку для каждого учителя в стране не менее 75 тысяч рублей. С этого начнется свобода учителей. И новая эпоха в образовании.

Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

По мнению эксперта, ученикам необходимо как можно раньше дать понять: чтобы чего-то достичь, нужно что-то предпринимать. Опрос, который по заказу партии «Новые люди» провел ВЦИОМ, показал: около 70% родителей хотят, чтобы их дети стали предпринимателями. Поэтому навыку создавать и вести собственное дело необходимо учить со школьной скамьи, как умению писать и читать. Школы в этом смысле сегодня очень отстают.

И все же можно вырастить свободного и самостоятельного человека и в условиях действующего закона «Об образовании», считает Артем Соловейчик. Более того, этот закон он назвал одним из лучших в мире. Закон открывает большие возможности перед теми, кто готов действовать. Особая роль в воспитании успешного человека принадлежит семье, родителям. Дальновидные люди давно уже принимают активное участие в образовании детей-школьников. Они вступают в диалог с образовательным учреждением по вопросам наполнения сетки занятий, выбора учителя и иностранного языка, согласования графика каникул и ремонта школы. Нужно в полной мере использовать эту возможность, чтобы ребенок взял максимум из того, что предлагает система, считают в партии «Новые люди».

Среди поднятых жителями Казани были вопросы реформирования системы школьного питания, адаптации ЕГЭ к интересам учеников. Артем Симонович всецело поддержал инициативу активистов казанского представительства партии о реформировании системы школьного питания в соответствии с программой «Новых людей». Выразил солидарность по вопросу изменения системы сдачи ЕГЭ так, чтобы не подвергать стрессу детей, не планирующих поступление в вуз.



Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Представитель партии «Новые люди», блогер Гульназ Гиззатуллина подняла тему, с которой молодые семьи часто обращаются в региональное представительство партии. Редкая молодая семья может позволить себе приобретение собственного жилья: просто неподъемно. Претендовать на помощь со стороны государства тоже могут не все молодые семьи, поскольку супруги должны соответствовать ряду установленных законодательством критериев.

Решить проблему полумерами невозможно. Несколько дней назад правительство продлило программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Но за последние полгода цены на жилье подскочили на 25-30%. Поэтому даже в Казани, где уровень зарплат чуть выше, чем в среднем по стране, молодые семьи не решаются на приобретение недвижимости.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой партии «Новые люди»