Специалист КФУ предупредил татарстанцев об экстремальных температурах

В Татарстане третья декада августа будет иметь аномалию в плюс восемь градусов. Такой прогноз дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Август выдался аномально теплым. Первая декада оказалась теплее более чем на пять градусов, вторая декада также имеет аномалию около пяти градусов. Третий месяц лета обещает быть аномально теплым.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В выходные в Татарстане также будет жарко. Днем в субботу прогнозируется +34 градуса, ночью — +22 градуса. В воскресенье воздух прогреется до +31 градуса, ночью — до +19, сообщает пресс-служба КФУ.

Аухадеев добавил, что за 120-летнюю историю наблюдений август имел аномалию в более чем пять градусов всего трижды: в 1972, 2010 и 2016 годах. Специалист обратил внимание на тот факт, что погодные аномалии случаются все чаще.

Доцент КФУ отметил, что климат становится «нервным».

— На нашей территории меняется режим осадков. При общем увеличении количества осадков на смену десяти умеренным «дождичкам» приходит один или два глобальных ливня, которые выдают сразу месячную норму, — отметил он.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что аномально теплая погода будет на территории России до конца недели. В Поволжье и на Урале прогнозируются самые большие аномалии: до 12 градусов. В регионах жара достигнет 30—31 градуса. Такие температуры — редкое явление для августа.

Татьяна Леухина