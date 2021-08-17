«Талибан»* намерен ввести в школах Афганистана отдельные классы для мальчиков и девочек

«Талибан»* решил ввести в афганистанских школах раздельное обучение по половому признаку. Об этом сообщили представители радикального движения.

По словам талибов*, в школах Афганистана организуют отдельные классы для мальчиков и девочек, пишет ТАСС со ссылкой на информацию телеканала Al Arabiya. При этом представители движения обратили внимание, что намерены обеспечить права женщин, но в рамках законов шариата. Они утверждают, что ценят их роль в обществе и верят, что они помогут при строительстве государства.

Сегодня СМИ сообщали, что талибы* пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана. Отмечалось, что они обещали уважать их права, позволять им учиться и работать. При этом представители движения после захвата Кабула замазали краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин.

Напомним, 15 августа боевики «Талибана»* вошли в Кабул без боя и начали занимать государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина