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СМИ: талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве

11:15, 17.08.2021
СМИ: талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве
Фото: pixabay.com

Талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на одного из представителей радикального движения «Талибан»*, пишет ТАСС.

Отмечалось, что движение будет уважать права женщин, позволять им учиться и работать. При этом талибы после захвата Кабула замазали краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин, сообщал телеканал TOLOnews.

15 августа боевики «Талибана»* вошли в Кабул без боя и начали занимать государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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