В Нижнекамске из-за ремонта моста автомобили начали ездить по реке

В Нижнекамске из-за закрытия моста через реку Зай в связи с ремонтом автомобилисты начали проезжать по водоему. Видео появилось в социальных сетях.

Местные СМИ сообщают, что из-за большого потока машин в воде образовалась яма, там застрял автомобиль ВАЗ-2114. Вытащить машину из воды помогли очевидцы.

Вчера, 16 августа, стартовали ремонтные работы на мосту через Зай у села Борок на автомобильной дороге Чистополь — Нижнекамск. Дорогу на участке перекрыли, для людей организовали безопасные пешеходные дорожки. Для объезда водителям предложили дороги по маршруту Чистополь — Сухарево — Заинск — Нижнекамск и обратно.

