На оцифровку ценных документов Архивного фонда Татарстана направят 13,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На оцифровку ценных документов Архивного фонда Татарстана выделят 13,9 млн рублей. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо оцифровать 1 863 270 листов ценных документов формата А3; 917 558 листов формата А4 и 183 512 листов формата А5. В общей сложности 2 964 340 листов.

В процессе работ от исполнителя требуется подготовить документы к сканированию (проверить нумерации и т. п.), отсканировать их в цвете, обработать и структурировать графические образы, проверить их на предмет дефектов. Затем необходимо записать информацию на носитель и внести полученные данные в ЕАИС РТ.

Подать заявку на участие в тендере можно до 23 августа. Аукцион в электронной форме проведут 25 августа. Выполнить работы необходимо в течение 100 календарных дней со дня заключения контракта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу. Средства на оцифровку выделены из бюджета республики.

В ноябре прошлого года в Татарстане объявили тендер на перевод и оцифровку исторических записей актов гражданского состояния на старотатарском и татарском языках. Республиканские власти выделили на это более 751,3 млн рублей.

Татьяна Демина