На оцифровку ценных документов Архивного фонда Татарстана направят 13,9 млн рублей
На оцифровку ценных документов Архивного фонда Татарстана выделят 13,9 млн рублей. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.
Исполнителю необходимо оцифровать 1 863 270 листов ценных документов формата А3; 917 558 листов формата А4 и 183 512 листов формата А5. В общей сложности 2 964 340 листов.
В процессе работ от исполнителя требуется подготовить документы к сканированию (проверить нумерации и т. п.), отсканировать их в цвете, обработать и структурировать графические образы, проверить их на предмет дефектов. Затем необходимо записать информацию на носитель и внести полученные данные в ЕАИС РТ.
Подать заявку на участие в тендере можно до 23 августа. Аукцион в электронной форме проведут 25 августа. Выполнить работы необходимо в течение 100 календарных дней со дня заключения контракта.
Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу. Средства на оцифровку выделены из бюджета республики.
В ноябре прошлого года в Татарстане объявили тендер на перевод и оцифровку исторических записей актов гражданского состояния на старотатарском и татарском языках. Республиканские власти выделили на это более 751,3 млн рублей.
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