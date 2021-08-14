В результате землетрясения в Гаити погибли по меньшей мере 29 человек
Как минимум 29 человек стали жертвами землетрясения в субботу в южных провинциях Гаити. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящий момент проходят поиски погибших. <...> На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», — сообщил представитель Управления гражданской защиты республики.
#Ahora | Segundo sismo en Haití, magnitud 5.2 #Haití #sismo #ListínDiario pic.twitter.com/pdSmLXa8EW— LISTINDIARIO (@ListinDiario) August 14, 2021
Утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. После произошло второе землетрясение. Его магнитуда — 5,2.
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