МВД планирует изменить билеты при сдаче «теории» на права

МВД России задумало изменить экзаменационные билеты при сдаче «теории» будущими водителями. Это делается, чтобы кандидаты в водители осознанно понимали, как надо безопасно действовать в различных ситуациях на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.



Этим занимается ГУОБДД МВД России (Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения). А глобальная задача, которая стоит перед ведомством, — снизить аварийность на дорогах по вине свежеиспеченных водителей (со стажем меньше двух лет) и усовершенствовать систему допуска к управлению транспортными средствами. Именно этой большой задаче и будут служить новые стандарты сдачи «теории».

Смысл изменений будет заключаться в том, чтобы сместить акцент от механического зазубривания билетов на разумное понимание того, как надо действовать в различных дорожных ситуациях. Причем учитывать собираются даже «психологические аспекты поведения участников дорожного движения».

Сейчас ГУОБДД МВД разрабатывает нормативно-правовые акты на эту тему. Позже их планируют представить на общественное обсуждение.

Напомним, с 1 апреля уже изменили правила сдачи практического экзамена: теперь «площадку» курсанты не сдают — все необходимые испытания проходят в условиях «города».

А недавно в Татарстане ГИБДД ужесточила условия приема теоретического экзамена: перед началом экзамена испытуемых фотографируют и снимают на видео (чтобы исключить подмену), на территории подразделения применяют глушители мобильной связи, а тестовые вопросы невозможно будет сфотографировать, потому что их видно будет только в специальных очках.

