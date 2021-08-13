Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обсудила с жителями их обращения

Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обсудила с жителями их обращения, поступающие на платформу «Мой депутат», созданную «Единой Россией». Среди тем — поддержка людей с ограниченными возможностями, культурное просвещение школьников, полилингвальное обучение дошкольников.

Язкар Гимаев, инвалид 1-й группы, рассказал, что у него остро стоит вопрос с жильем. Инвалидом мужчина стал еще в раннем детстве, но на учет как нуждающийся в жилье он встал только в 2018 году. Язкар Мисхатович уже обращался в суд со своей проблемой, но решения найдено не было.

— Вам не объяснили в полном объеме, как решать данную проблему. Первый шаг сделан, но, к сожалению, очень поздно. Проблему обязательно решим! Вам нужно обратиться в Исполком города, записаться к главе города. Вам сейчас должны хотя бы улучшить бытовые условия до того времени, как выдадут жилье, — рассказала Татьяна Ларионова.

Резеда Гарипова предложила создать систему бесплатного посещения учреждений культуры для школьников младшего и среднего звена. Сейчас создан проект «Пушкинская карта», который дает такую возможность старшеклассникам и студентам. Резеда Гарипова предлагает распространить такую же программу на ребят более младшего возраста.

— С 1 сентября этого года «Пушкинская карта» будет запущена по всей России, и я с вами солидарна, что в дальнейшем надо рассматривать снижение возраста. Но сейчас надо пройти первый организационный этап, посмотреть, как будет работать эта программа. Вам больших успехов, благодарю вас за активную жизненную позицию! — ответила жительнице Татьяна Ларионова.

Жительница Тукаевского района предложила создать единое пособие, с помощью которого можно было эффективно учить языки. Татьяна Ларионова курирует проект создания в Татарстане полилингвальных образовательных комплексов и сама является педагогом. Вместе с жительницей в ходе телефонного разговора Ларионова обсудила возможные стратегии развития проекта и поделилась уже проделанной работой.

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