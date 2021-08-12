В Казани зафиксировано 1 090 случаев укусов клещей

С начала сезона в Казани зафиксировано 1 090 случаев укусов клещей. Всего в больницы Татарстана обратились 4 577 человек.

Укусы клещей зарегистрированы по всей республике. На садово-дачных участках клещей подхватили 37,3% обратившихся в медучреждения. Также 30,98% поймали клещей в лесных массивах, 16,98% — в луговых зонах и 9,12% — в личных подсобных хозяйствах.

Роспотребнадзор исследовал 1 618 клещей, снятых с людей. В 365 случаях выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, еще в одном случае возбудитель клещевого вирусного энцефалита.

В конце мая эксперт по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о предосторожностях в связи с сезоном клещей.

Ольга Плешкова