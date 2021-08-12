В Татарстане с начала года на воде погибли 69 человек

Фото: МЧС по РТ (архив)

С начала года в Татарстане зарегистрировали 87 несчастных случаев на воде, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.



Погибли на воде 69 человек, в том числе шестеро детей. Удалось спасти 30 жизней.

Причинами гибели людей на воде становятся алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах и неосторожное поведение на водоеме. Несчастные случаи происходят при несоблюдении правил навигации маломерных судов, а еще тогда, когда дети не находятся под присмотром родителей.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля сообщалось, что с начала купального сезона на воде в Татарстане погибли 46 человек. Татарстанцам рекомендуют посещать только оборудованные пляжи, где выставлены спасательные посты.



Маргарита Головатенко