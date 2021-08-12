Скончался депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

В четверг, 12 августа, на 74-м году жизни умер депутат Государственной думы РФ VII созыва от Красноярского края, экс-мэр Красноярска Петр Пимашков. Об этом сообщает краевая государственная газета.

Причины смерти не уточняются. Как сообщает «ТВК Красноярск», у политика были проблемы с сердцем.

Петр Пимашов родился 2 июля 1948 года в деревне Бовки Могилевской области (Белоруссия). Он окончил механический факультет Сибирского технологического института в 1977 году и Красноярскую академию цветных металлов и золота. С 1978 по 1979 годы работал на Красноярском комбайновом заводе и был начальником цеха.

До того, как он возглавил пост мэра Красноярска, был главой администрации Свердловского района. Мэром Красноярска он стал 6 декабря 1996 года и оставался на посту до 2011-го, когда стал депутатом Госдумы.

Маргарита Головатенко