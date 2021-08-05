ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа

Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало новую вакцину от гриппа «Флю-М Тетра». Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

Препарат формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ, отмечают разработчики. Регистрационное удостоверение выдали 4 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцину разработал и производит Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России по технологии полного цикла. В клинических исследованиях «Флю-М Тетра» принимало участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

В следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей в возрасте от 6 до 17 лет и пожилых людей (старше 60).

Новая вакцина будет предлагаться для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью. Производственные мощности института в Красном Селе могут выпустить порядка 20 млн доз четырехвалентной вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощности до 40 млн доз уже к следующему сезону.

Во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся после 8 августа. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщали, что прививочная кампания в республике должна стартовать в сентябре.

Татьяна Леухина