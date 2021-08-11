В Казани прооперировали мужчину, который попал под машину на электросамокате

Фото: пресс-служба РКБ

В РКБ Татарстана прооперировали мужчину, которого сбила машина, когда он ехал на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Инцидент произошел в половине второго ночи накануне минувших выходных. Пострадавший получил переломы ног, тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины. Несколько дней он находился в реанимации РКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как только его состояние удалось стабилизировать, травматологи тут же прооперировали пострадавшего. Сейчас мужчина в стабильном состоянии, готовится к следующей операции.

В РКБ только за прошедшую неделю обратились шесть человек с травмами после катания на электросамокатах. Мужчины и женщины получили ушибы, переломы рук, ног и челюсти, говорится в сообщении.

На прошлой неделе специалисты РКБ Татарстана прооперировали жительницу Альметьевска, упавшую с самоката. Инцидент произошел еще в конце июля, однако госпитализировали ее только на прошлой неделе. Выяснилось, что пострадавшая получила перелом скуловой кости.

