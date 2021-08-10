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ПСЖ объявил о переходе Месси

17:08, 10.08.2021
ПСЖ объявил о переходе Месси
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом клуб сообщил в своих соцсетях, опубликовав ролик.

Игрок уже прилетел из Барселоны в Париж.

Презентация Лионеля Месси игроком ПСЖ состоится 11 августа в 12.00 по московскому времени, добавили представители клуба.

Сегодня Хорхе Месси, отец футболиста, подтвердил информацию о ближайшем подписании его сыном контракта с французским «ПСЖ». На прошедшей в воскресенье прощальной пресс-конференции Лионель расплакался. Тогда же спортсмен заявил, что пока не подписал контракт ни с одной командой. По сообщениям СМИ, Месси был шокирован уходом из «Барселоны».

Татьяна Леухина
СпортФутбол
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