Отец Месси подтвердил скорый переход своего сына в «ПСЖ»

Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, подтвердил информацию о ближайшем подписании его сыном контракта с французским «ПСЖ».

— Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?

— Да.

— Кто виноват в уходе Месси?

— Спросите в «Барселоне».

— Ваш сын расстроен?

— Разве вы его не видели? — сказал Хорхе Месси в аэропорту Барселоны.

Напомним, ранее стало известно об уходе Лионеля Месси из испанской «Барселоны». Сообщалось, что новым клубом знаменитого аргентинца станет «ПСЖ».