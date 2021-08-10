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Отец Месси подтвердил скорый переход своего сына в «ПСЖ»

15:05, 10.08.2021
Отец Месси подтвердил скорый переход своего сына в «ПСЖ»
Фото: realnoevremya.ru

Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, подтвердил информацию о ближайшем подписании его сыном контракта с французским «ПСЖ».

— Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?

— Да.

— Кто виноват в уходе Месси?

— Спросите в «Барселоне».

— Ваш сын расстроен?

— Разве вы его не видели? — сказал Хорхе Месси в аэропорту Барселоны.

Напомним, ранее стало известно об уходе Лионеля Месси из испанской «Барселоны». Сообщалось, что новым клубом знаменитого аргентинца станет «ПСЖ».

СпортФутбол
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