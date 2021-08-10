Отец Месси подтвердил скорый переход своего сына в «ПСЖ»
Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, подтвердил информацию о ближайшем подписании его сыном контракта с французским «ПСЖ».
— Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?
— Да.
— Кто виноват в уходе Месси?
— Спросите в «Барселоне».
— Ваш сын расстроен?
— Разве вы его не видели? — сказал Хорхе Месси в аэропорту Барселоны.
Напомним, ранее стало известно об уходе Лионеля Месси из испанской «Барселоны». Сообщалось, что новым клубом знаменитого аргентинца станет «ПСЖ».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым