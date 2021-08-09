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Соцсети: На станции «Суконная слобода» в Казани буксируют поезд из-за хлопка под одним из вагонов

20:14, 09.08.2021
Соцсети: На станции «Суконная слобода» в Казани буксируют поезд из-за хлопка под одним из вагонов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на станции метро «Суконная слобода» под одним из вагонов поезда произошел хлопок. В результате на место прибыл другой состав, чтобы отбуксировать поезд, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня вечером. Очевидцы сообщали о хлопке. Состав двигался в сторону центра города.

В марте этого года в кассовом зале станции метро «Козья слобода» прорвало трубу, но ее оперативно перекрыли и аварию устранили. В пешеходном переходе уже откачали воду. На работу метрополитена и безопасное движение поездов это не повлияло.

ПроисшествияБизнесТранспорт
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