Соцсети: На станции «Суконная слобода» в Казани буксируют поезд из-за хлопка под одним из вагонов

В Казани на станции метро «Суконная слобода» под одним из вагонов поезда произошел хлопок. В результате на место прибыл другой состав, чтобы отбуксировать поезд, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня вечером. Очевидцы сообщали о хлопке. Состав двигался в сторону центра города.

В марте этого года в кассовом зале станции метро «Козья слобода» прорвало трубу, но ее оперативно перекрыли и аварию устранили. В пешеходном переходе уже откачали воду. На работу метрополитена и безопасное движение поездов это не повлияло.

