В Казани три станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

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В Казани три станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,091 и 0,063 соответственно. Норма при этом составляет 0,05 мг/куб. метр.



ПНЗ №15 на улице Дубравной зафиксировал показатель 0,059 мг/куб. метр.

Фото: скриншот

В Нижнекамске ПНЗ №3 на проспекте Химиков показывает превышение аммиака. При допустимых 0,2 мг/куб. метр зафиксировано 0,24 мг/куб. метр.



В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением допустимой концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Алексей Нечаев