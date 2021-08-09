В Казани появились билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов

Фото: Министерство спорта РТ

В Казани на въездах и главных улицах города появились билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов. Так столица Татарстана присоединилась к чествованию победителей 32-й летней Олимпиады в Токио.

В составе сборной России спортсмены из Татарстана завоевали медали в фехтовании, волейболе и плавании. Среди них фехтовальщица Марта Мартьянова, пловец Александр Красных и 4 игрока волейбольного клуба «Зенит» — Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. В общекомандном зачете Россия заняла 5-е место, всего у нашей сборной 71 медаль.

Кроме этого, с 30 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького работает фотовыставка, посвященная спортсменам Татарстана. Недавно на аллее появился портрет Марты Мартьяновой, сообщается на сайте исполкома.

Вчера в Токио на Национальном стадионе прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил олимпийские игры закрытыми.



Ольга Плешкова