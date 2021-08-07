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В России за сутки выявили 22 320 случаев коронавируса

12:05, 07.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 22 320 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 22 320 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 424 884 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 19 485 человек, всего выздоровевших — 5 739 838 человек. За сутки коронавирус унес жизни 793 россиян, всего от инфекции скончались 164 094 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 22 660 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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