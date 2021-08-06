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Умер один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев

23:41, 06.08.2021
Умер один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев
Фото: rosatom.ru

В пятницу, 6 августа, ушел из жизни советский и российский физик, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев. Он умер на 94-м году жизни в Сарове, пишет ТАСС.

«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду ученых», — отметил в словах соболезнования гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он сказал, что Трутнев до последних дней своей жизни «продолжал успешно трудиться». По словам Лихачева, ученый внес бесценный вклад в развитие протонной радиографии. Его труды помогают поддерживать обороноспособность России на самом высоком уровне.

Татьяна Демина
ПроисшествияКультураОбщество
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