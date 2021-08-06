Путин дал старт работе завода по производству сухих строительных смесей в Башкирии
Президент России Владимир Путин дал старт работе завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии. В республику он прибыл сегодня вечером.
Перед открытием завода Путин осмотрел его производственно-технологическую площадку. В планах главы государства также рабочая встреча с главой Башкирии Радием Хабировым.
В церемонии помимо Путина и Хабирова принял участие владелец австрийской группы компаний «Ласселсбергер» Йозеф Ласселсберг. Новый завод принадлежит ей. По видеосвязи также выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
Сегодня Путин также посетил Челябинскую область, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.
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