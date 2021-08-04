Роскомнадзор намерен обязать онлайн-кинотеатры информировать пользователей о бесплатном российском ТВ

Фото: Максим Платонов

В России планируют обязать онлайн-кинотеатры информировать своих пользователей о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов. Соответствующий проект приказа подготовил Роскомнадзор.

По задумке ведомства, подобная информация должна размещаться на главной странице аудиовизуального сервиса круглосуточно, в непрерывном режиме. При этом размер букв этого сообщения должен быть не меньше других, размещенных на платформе онлайн-кинотеатра.

Фото: Максим Платонов

В марте прошлого года Управление Роспотребнадзора по Татарстану порекомендовало внимательнее читать условия соглашений онлайн-кинотеатров и других сервисов, предоставляющих доступ к «цифровому контенту». На фоне пандемии коронавируса многие из них объявили о бесплатном доступе, но позже у пользователей могут начаться списания денег со счетов.

Татьяна Демина