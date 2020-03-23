Роспотребнадзор Татарстана посоветовал внимательно изучать условия «бесплатных подписок» онлайн-кинотеатров

Татарстанское управление Роспотребнадзора посоветовало внимательнее читать условия соглашений онлайн-кинотеатров и других сервисов, предоставляющих доступ к «цифровому контенту». На фоне пандемии коронавируса многие из них объявили о бесплатном доступе, но позже у пользователей могут начаться списания денег со счетов.

Ведомство рекомендует внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением.

«Обратите внимание на разделы «Оплата», «Права и обязанности пользователя» или аналогичные им», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по РТ.

При заключении соглашения необходимо обратить внимание на стоимость услуги после окончания льготного периода. Также необходимо помнить, что в большинстве сервисов предусмотрено автоматическое списание средств со счета.

«Если позволяют настройки — воспользуйтесь возможностью управления оплатой за выбранный сервис или контент в ручном (неавтоматическом) режиме», — заключают специалисты ведомства.

Напомним, что в связи с распространением нового китайского коронавируса российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к своему контенту. Исследование показало, что покупки подписок на такие сервисы, а также игровые стриминговые платформы выросли на 75%.