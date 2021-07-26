Россия заплатит Евросоюзу 1,1 млрд евро углеродного налога в год

Углеродный налог Евросоюза может стоить российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений как минимум в €1,1 млрд в год, следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.



Налог затронет российские поставки в Евросоюз почти на €7 млрд, что составляет 7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз. Это 16,3 млн т (в 2019 году — 18,4 млн т в натуральном выражении).

Больше всего будет стоить ввоз железа и азотных удобрений (€655 млн и €398 млн соответственно).

Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Европейского союза: за январь — апрель 2021 года из страны вывезли продуктов на общую сумму в €42,5 млрд. Лидерами по этому показателю стали Китай и США (€139,4 млрд и €71,4 млрд соответственно).

До конца этого года в России запрещен экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Украины, США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. В декабре 2020 года список стран пополнился вышедшим из ЕС Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Маргарита Головатенко