В Нижнекамске скончался известный журналист Юрий Бортников

3 августа ушел из жизни известный журналист Юрий Бортников. Он долгое время боролся с болезнью, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамска.



В юности Юрий Бортников хотел стать нефтяником, но в армии повстречал корреспондента из военной газеты, и понял, что журналистика — его призвание.

Бортников работал в разных изданиях. Свои материалы, юмористические рисунки и фотографии публиковались в таких газетах, как «Республика Татарстан», «Время и деньги», «Нефтяные вести», «Ленинская правда» (сейчас — «Нижнекамская правда»), в журналах «Нефть и жизнь», «Журналист», «Чаян», «Крокодил», «Пачемыш».

В Нижнекамск журналист приехал с супругой Галиной. На Каме Юрий Бортников получил должность корреспондента республиканской газеты «Советская Татария» (сейчас — «Республика Татарстан»). Супруга некоторое время работала в «Ленинской правде», после чего возглавила ее.

Маргарита Головатенко