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В Казани в электронный вид переведут еще 23 муниципальные услуги

12:25, 02.08.2021
В Казани в электронный вид переведут еще 23 муниципальные услуги
Фото: realnoevremya.ru

В Казани еще 23 муниципальные услуги до конца года переведут в электронный вид, сообщил на «деловом понедельнике» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

За полгода жители Казани обратились в исполком 158,8 тысячи раз. Чаще всего жителей интересуют услуги ЗАГС, Управления образования и Управления архитектуры и градостроительства. Для удобства большую часть услуг оказывают в электронном виде.

После переведения в электронный вид еще 23 муниципальных услуг таковых станет 74, что составляет 80% от общего числа.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологии Татарстан
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