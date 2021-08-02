В Казани в электронный вид переведут еще 23 муниципальные услуги

В Казани еще 23 муниципальные услуги до конца года переведут в электронный вид, сообщил на «деловом понедельнике» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



За полгода жители Казани обратились в исполком 158,8 тысячи раз. Чаще всего жителей интересуют услуги ЗАГС, Управления образования и Управления архитектуры и градостроительства. Для удобства большую часть услуг оказывают в электронном виде.

После переведения в электронный вид еще 23 муниципальных услуг таковых станет 74, что составляет 80% от общего числа.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко