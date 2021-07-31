Тюменские телеграм-каналы с обидой отреагировали на слова Марата Хуснуллина

Фото: Максим Платонов

Один из влиятельных тюменских телеграм-каналов «Повестка», считающийся близким к местным властям, раскритиковал позицию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина строить метро только в городах-мегаполисах.

«В крупных городах целесообразнее строить трамваи, а не метро. При этом в ряде городов метро все же будет достраиваться», — написал вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram неделю назад.

В ответном посте авторы телеграмм-канала высказались довольно резко. «Населения не хватает для метро там, видите ли. В Европе Марата Хуснуллина нет, поэтому в 90-х построили метро в швейцарской Лозанне. В этом городе живёт около 150 тыс человек (как в Тобольске), а во всей агломерации 300 тыс», — приводится контр-аргумент. — Про Тюмень, которая семимильными шагами приближается к миллионнику, господин Хуснуллин ничего не сказал. То есть, нам даже в трамвае отказывает вице-премьер, так как без федеральных денег его не запустить. Не иначе татарская месть Тюмени, которую он так не любит», — считают авторы «Повестки».

Луиза Игнатьева