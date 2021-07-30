В Казани снесли стену гаража без ведома владельцев — видео

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В Казани снесли общую стену нескольких гаражей без ведома их владельцев. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За месяц до инцидента хозяева гаражей обнаружили на дверях объявление. Владельцев попросили подойти в управление Госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре и показать документы на гараж и земельный участок. В управлении пообещали провести собрание, однако вместо него хозяевам позвонили и сообщили о том, что стену гаражей снесли. Работы на территории ведет управление Госэкспертизы и ценообразования РТ, там планируется построить новый объект. Сейчас рабочие разбирают старые постройки и разрушенная стена была одной из них.

В управлении заявили, что причина сноса стены — ветхость здания, прилегающего к гаражам. Стена была одна на всех: на старое здание и три гаража. Когда объект снесли, пострадали прилегающие постройки. Хозяева гаражей обратились в полицию. В управлении заявили, что заинтересованы в положительном исходе дела для всех сторон.