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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в субботу

13:05, 30.07.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в субботу
Фото: Максим Платонов (архив)

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в субботу, 31 июля, сообщили в Гидрометцентре РТ.

31 июля ночью и днем ожидаются грозы. Утром — сильный ветер, порывы могут достигать 15—20 м/с.

Локально на территории республики возможны сильные дожди и град.

На вторник, 27 июля, в Татарстане также прогнозировали грозу и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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