Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в субботу
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в субботу, 31 июля, сообщили в Гидрометцентре РТ.
31 июля ночью и днем ожидаются грозы. Утром — сильный ветер, порывы могут достигать 15—20 м/с.
Локально на территории республики возможны сильные дожди и град.
На вторник, 27 июля, в Татарстане также прогнозировали грозу и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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