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Происшествия

Мошенники пытались выманить у жительницы Казани 1 миллион рублей по телефону

12:45, 29.07.2021 2
Мошенники пытались выманить у жительницы Казани 1 миллион рублей по телефону
Фото: pixabay.com

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, пытались выманить у жительницы Казани миллион рублей, но она вовремя поняла, что ее обманывают, и не потеряла деньги, сообщает МВД по Татарстану.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные и рассказали, что на ее имя оформили кредит в размере 7 тысяч рублей. Звонивший выпросил у жительницы Казани номер банковской карты и коды, указанные на ее обратной стороне, коды из СМС-сообщений. Представившийся сотрудником банка просил оставаться на связи и требовал не прерывать разговор.

Женщина из-за личных обстоятельств выключила телефон, а спустя время осознала, что ее пытались обмануть. Тогда она позвонила на горячую линию банка и попросила заблокировать дебетовую карту.

Мошенники продолжали звонить ей, но она отклоняла вызовы. Позднее в офисе банка подтвердили, что на нее оформили онлайн-кредит на 1 миллион рублей, который мошенники пытались похитить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По этому факту расследуется уголовное дело по статье о покушении на кражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:02
    - Здравствуйте, мошенники оформляют Вам онлайн кредит...
    - На здоровье, это проблема банка
    - :((((
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  • Анонимно 13:03
    Нужно сразу подать в суд на банк, который крупно влетит. Еще и заработаете.
    Назовите кстати, какой?
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