Мошенники пытались выманить у жительницы Казани 1 миллион рублей по телефону

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, пытались выманить у жительницы Казани миллион рублей, но она вовремя поняла, что ее обманывают, и не потеряла деньги, сообщает МВД по Татарстану.



По словам женщины, ей позвонили неизвестные и рассказали, что на ее имя оформили кредит в размере 7 тысяч рублей. Звонивший выпросил у жительницы Казани номер банковской карты и коды, указанные на ее обратной стороне, коды из СМС-сообщений. Представившийся сотрудником банка просил оставаться на связи и требовал не прерывать разговор.

Женщина из-за личных обстоятельств выключила телефон, а спустя время осознала, что ее пытались обмануть. Тогда она позвонила на горячую линию банка и попросила заблокировать дебетовую карту.

Мошенники продолжали звонить ей, но она отклоняла вызовы. Позднее в офисе банка подтвердили, что на нее оформили онлайн-кредит на 1 миллион рублей, который мошенники пытались похитить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По этому факту расследуется уголовное дело по статье о покушении на кражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Маргарита Головатенко