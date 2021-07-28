В Национальной библиотеке художник Руслан Ибрагимов завершает проект «Передвиж»

Сегодня на террасе Национальной библиотеки Татарстана пройдет однодневная выставка, которой завершается проект #передвиж казанского художника Руслана Ибрагимова. За две недели он устроил семь выставок в республике, многие из которых прошли на открытом воздухе.



Сегодня посетители увидят работы серии «Минем Казан», которые также опубликованы в виде открыток Татарским книжным издательством. Кроме того, будут картины новые, созданные во время путешествия проекта. Выставка пройдет совместно с интернет-проектом «Кайтам», посвященного людям, вернувшимся в Казань.

Руслан Ибрагимов родился в Татарстане, в селе Малые Уруссу Ютазинского района, но большую часть жизни прожил в Нефтеюганске, откуда переехал в Казань. Его авторский стиль рисования акриловыми красками называется «брызгизм», а известность он получил благодаря серии «Надежда. Доверие. Спорт» и «Алга! Легенды спорта».

Радиф Кашапов