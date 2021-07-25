В Челнах водители сшибают столбы-ограничители во дворах

В челнах на пешеходных переходах внутри дворов и возле детских площадок водители самовольно убирают железные столбы-ограничители, устанавливаемые в этом году.



По словам председателя ТОС «Надежда» 18 комплекса Светланы Гурлевой, столбики, вкопанные в землю, раскапывают. Если они установлены на бетоне — срывают монтировкой. Установленные на площадке у 18/10 и возле каждого подъезда полусферы разбили кувалдами. Все эти ограничители мешают проезду и парковке автомобилистов.

«Сейчас много парковочных мест, но автовладельцы подъезжают к своему подъезду и оставляют авто на тротуаре, хотя в 50 метрах есть свободные места. Это все бескультурье!», — приводят «Челнинские известия» слова председателя.

Жители все равно просят ставить защиту от автомобилистов около школ и детских садов, сказала председатель ТОС 26 комплекса Венера Наумкина: «Сейчас же дороги широкие, водители гоняют. Когда ямы были, так не гоняли. Трасса внутри дворов».

Жители 30 комплекса еще думают о том, ставить ограничительные столбы или нет. По словам председателя местного ТОС Людмилы Намазовой, при форс-мажорных обстоятельствах, когда двор заставлен машинами, «скорой» приходится заезжать на бордюр.

Маргарита Головатенко