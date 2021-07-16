Минобороны планирует купить ракеты на 1,9 млрд рублей

Минобороны России объявило о запуске тендера на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Начальная цена контракта составляет 1,9 миллиарда рублей. Закупка проводится в форме закрытого аукциона. В документации не сказано, сколько планируется закупить ракет. Поставка будет осуществляться партиями до 10 ноября 2023 года. Итоги закупки подведут 4 августа.

Несколько лет назад Министерство обороны России планировало приобрести бронированные пикапы «Есаул» на базе автомобиля УАЗ.

Алексей Нечаев